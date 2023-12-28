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Мэр Мелитополя показал видео уничтожения украинскими военными российского дрона

Украина, Четверг 28 декабря 2023 21:47
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Мэр Мелитополя показал видео уничтожения украинскими военными российского дрона Архивное фото: Мэр Мелитополя показал видео уничтожения украинскими военными российского дрона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили вражеский беспилотник. Процесс его уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

"Минус вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

По его словам, именно так выглядит работа батальонов по уничтожению вражеских беспилотников.

"Благодаря современному оснащению военные могут быстро реагировать на воздушные угрозы и уничтожать "Шахеды" еще на подлетах к своим целям", - добавил Федоров.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще 920 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 356 670 солдат.

Украинские военные отбили более 30 атак оккупантов в районе Авдеевки за сутки на Таврическом направлении. Кроме того, на этом участке фронта ликвидировано около 500 российских солдат - более половины общих потерь РФ в сутки.

Также российские оккупанты попытались штурмовать Синьковку Купянского района. Однако военные Вооруженных сил отразили штурм и ликвидировали три десятка россиян.

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