Окупанти спробували штурмувати Синьківку: втратили танк та десятки солдат, - Сирський (відео)

Сьогодні зранку російські окупанти спробували штурмувати Синьківку Куп’янського району. Проте військові Збройних сил відбили штурм та ліквідували три десятки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського в Telegram.

Сирський повідомив, що під час вранішнього штурму Синьківки російські військові зазнали чималих втрат. Зокрема українські військові знищили:

1 танк;

3 БМП.

Крім цього, за даними командира ще один ворожий танк було ушкоджено.

Щодо живої сили, то тут теж росіяни зазнали втрат. Сирський повідомив, що ЗСУ ліквідували 30 окупантів, а ще десятеро було поранено.

Нагадаємо, вчора начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував дані ISW щодо "незначних успіхів" РФ біля Синьківки.

За даними Генштабу, протягом минулої доби, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

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