Мер Мелітополя назвав кількість людей, які погодились працювати з РФ

В тимчасово окупованому Мелітополі та районі на співпрацю з росіянами погодилося близько 700 людей.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, ці люди працюють вчителями, податківцями тощо.

"Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри", - повідомив він.

А ось серед представників влади знайшлося не більше 10 колаборантів.