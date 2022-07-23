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Мэр Мелитополя назвал последствия помощи коллаборантам в подготовке "референдума"

Фото: мэр Мелитополя назвал последствия помощи коллаборантам (Gettz Images)
Автор: Константин Широкун

В целях подготовки к псевдореферендуму оккупанты издали приказ о создании избирательных комиссий и агитируют жителей Мелитополя принять в них участие.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы.

Гражданам Украины, которые будут помогать коллаборантам в организации "референдума", грозит уголовная ответственность, от 10 до 12 лет заключения. По его словам, уголовным кодексом Украины за помощь в подготовке псевдореферендума также предусмотрена конфискация имущества.

Ранее Федоров сообщал, что оккупанты захватили мощности Облэнерго в Мелитополе.

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