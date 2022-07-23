RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мер Мелітополя назвав наслідки допомоги колаборантам у підготовці "референдуму"

Фото: мер Мелітополя назвав наслідки допомоги колаборантам (Gettz Images)
Автор: Константин Широкун

З метою підготовки до псевдореферендуму окупанти видали наказ про створення виборчих комісій і агітують жителів Мелітополя взяти в них участь.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови.

Громадянам України, які допомагатимуть колаборантам в організації "референдуму", загрожує кримінальна відповідальність, від 10 до 12 років ув'язнення. За його словами, Кримінальним кодексом України за допомогу в підготовці псевдореферендуму також передбачена конфіскація майна.

Раніше Федоров повідомляв, що окупанти захопили потужності обленерго в Мелітополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВторгнення Росії до України