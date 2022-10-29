UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мер Маріуполя назвав суму збитків, яку завдали місту російські окупанти

Фото: Мер Маріуполя назвав суму збитків, яку завдали місту російські окупанти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії складає до 14,5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маріупольського міського голови Вадима Бойченка.

"З 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована. Всього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об‘єктів", - заявив Бойченко.

За його словами, Росія має заплатити репарації Маріуполю. Він додав, наразі російські окупанти продовжують руйнувати будинки, щоб знищити сліди своїх воєнних злочинів.

"Але вони вже зафіксовані. Тому Росія не зможе уникнути відповідальності за свої злочини", - додав мер.

Нагадаємо, що російські енергетики підірвались на вибухівці в окупованому Маріуполі.

Також окупанти у Маріуполі відправили місцевих жителів на розчищування цехів металургійного комбінату імені Ілліча. В результаті група людей підірвалася на міні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМаріупольДонецька областьВійна в Україні