Россияне отправили людей на расчистку завода в Мариуполе. Они подорвались на мине

Оккупанты в Мариуполе отправили местных жителей на расчистку цехов металлургического комбината имени Ильича. В результате группа людей подорвалась на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, людей отправили на работы, однако разминирование на заводе не провели.

"Итог - люди подорвались на мине. Взрыв был такой мощности, что слышал весь город", - отметил советник городского головы.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Они в сверхтяжелом состоянии и находятся в больнице.

"Наши источники сообщают, что с учетом характера ранения и недостаточности запасов крови вероятность выживания минимальна", - объяснил он.