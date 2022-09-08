Россияне отправили людей на расчистку завода в Мариуполе. Они подорвались на мине
Оккупанты в Мариуполе отправили местных жителей на расчистку цехов металлургического комбината имени Ильича. В результате группа людей подорвалась на мине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, людей отправили на работы, однако разминирование на заводе не провели.
"Итог - люди подорвались на мине. Взрыв был такой мощности, что слышал весь город", - отметил советник городского головы.
Он добавил, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Они в сверхтяжелом состоянии и находятся в больнице.
"Наши источники сообщают, что с учетом характера ранения и недостаточности запасов крови вероятность выживания минимальна", - объяснил он.
Напомним, жителей Мариуполя призвали не передвигаться без лишних потребностей, поскольку в городе резко увеличилось военных патрулей оккупантов.
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