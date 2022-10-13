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Львів'ян закликали ставити буржуйки в укриттях та економити світло та воду

Фото: львів'ян закликали ставити буржуйки в укриттях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців Львова після ударів по критичній інфраструктурі просять облаштовувати пункти обігріву у сховищах. Економити воду та електрику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення мера Львова Андрія Садового.

"Атакуючи Львів 10 і 11 жовтня агресор розкрив свої плани. Тепер ми точно знаємо, що коли буде мінусова температура, вони будуть нищити ТЕЦи, підстанції, об’єкти критичної інфраструктури, тому що вони отримують задоволення, створюючи біду", - сказав він.

Садовий не виключив, що мешканці Львова взимку можуть днями, або тижнями бути без тепла, світла та води.

"Ми маємо бути одним кулаком. Ми маємо об’єднатися та робити правильні речі. Уявіть, якби такі обстріли були не 10 жовтня, а 10 грудня. Прохання ставити буржуйки в укриттях, там, де це можливо, вже не здається таким дивним", - додав мер.

Він також закликав до максимальної економії електроенергії - наприклад, зазначає він, гріти чайники можна не електрикою, а газом. Також, на його думку, можна економити і воду.

Нагадаємо, 11 жовтня у Львові лунали вибухи. Місто частково залишилося без світла. Також учора на Львівщині чути вибухи. У місті були проблеми зі зв'язком, у деяких районах не було води та світла, у деяких районах міста електрика була відновлена лише до сьогоднішнього ранку.

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Львів