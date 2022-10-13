Львовян призвали ставить буржуйки в укрытиях и экономить свет и воду

Жителей Львова после ударов по критической инфраструктуре просят обустраивать пункты обогрева в убежищах. Экономить воду и электричество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра Львова Андрея Садового.
"Атакуя Львов 10 и 11 октября агрессор раскрыл свои планы. Теперь мы точно знаем, что когда будет минусовая температура, они будут уничтожать ТЭЦы, подстанции, объекты критической инфраструктуры, потому что они получают удовольствие, создавая беду", - сказал он.
Садовый не исключил, что жители Львова зимой могут на днями или неделях быть без тепла, света и воды.
"Мы должны быть одним кулаком. Мы должны объединиться и делать правильные вещи. Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной", - добавил мэр.
Он также призвал к максимальной экономии электроэнергии - например, отмечает он, греть чайники можно не электричеством, а газом. Также, по его мнению, можно сэкономить и воду.
Напомним, что 11 октября во Львове раздавались взрывы. Город частично остался без света. Также вчера во Львовской области слышны взрывы. В городе были проблемы со связью, в некоторых районах не было воды и света, в некоторых районах города электричество было восстановлено только к сегодняшнему утру.
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