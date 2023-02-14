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Мер Львова озвучив один з перших необхідних кроків після деокупації Донбасу і Криму

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Львів, Вівторок 14 лютого 2023 09:39
Мер Львова озвучив один з перших необхідних кроків після деокупації Донбасу і Криму Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що людям, які вже 9 років живуть в російській окупації, треба спочатку відключити мовлення російської пропаганди.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Треба припинити мовлення пропагандистських каналів. Якщо людина знаходиться у цьому полі, якою б міцною вона не була, через 2-3 тижні у неї з'являються сумніви. Тому давайте припинимо трансляцію пропаганди. Якщо мешканці Донецька, Луганська, Сімферополя будуть в нашому полі інформаційному, за певний час ви побачите дуже серйозні зміни", - вважає Садовий.

Він додав, що до людей, які живуть в окупованих містах, відносяться погано, принижуючи їхню гідність, тому звільнення цих міст пріоритетне в першу чергу для самих жителів.

Нагадаємо, як раніше заявив секретар РНБО Олексій Данілов, після деокупації територій Донецької та Луганської областей місцевим жителям потрібно буде якось знайти спільну мову з іншими українцями, а не навпаки.

Додамо, згідно з торішнім літнім опитуванням соцгрупи "Рейтинг", серед українців продовжує погіршуватися ставлення до жителів окупованого Росією Криму і особливо жителями окремих областей Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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