Мэр Львова озвучил один из первых необходимых шагов после деоккупации Донбасса и Крыма

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что людям, которые уже 9 лет живут в российской оккупации, нужно сначала отключить вещание российской пропаганды.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Надо прекратить вещание пропагандистских каналов. Если человек находится в этом поле, каким бы крепким он ни был, через 2-3 недели у него появляются сомнения. Поэтому давайте прекратим трансляцию пропаганды. Если жители Донецка, Луганска, Симферополя будут в нашем поле информационном, за время вы увидите очень серьезные изменения", - считает Садовый.

Он добавил, что к людям, живущим в оккупированных городах, относятся плохо, унижая их достоинство, поэтому освобождение этих городов приоритетно в первую очередь для самих жителей.

Напомним, как ранее заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, после деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей местным жителям придется как-то найти общий язык с другими украинцами, а не наоборот.

Добавим, согласно прошлогоднему летнему опросу соцгруппы "Рейтинг", среди украинцев продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Россией Крыма и особенно жителями отдельных областей Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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