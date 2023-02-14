UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мер Львова назвав мародерами людей, які здавали житло переселенцям по завищених цінах

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Мер Львова Андрій Садовий вважає мародерами людей, які різко підняли ціни на житло у місті, коли туди приїхали переселенці.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Стосовно випадків, дій, які ми назвали мародерством, по кожному кейсу ми почали таке внутрішнє розслідування і деякі кейси були, була проведена профілактична розмова з людьми, вони вибачилися, а деякі кейси - це було накручування ситуації", - розповів мер.

Він також додав, що багато львів'ян навпаки занизили ціни на житло, а інші пропонували жити у себе безкоштовно.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення ціни на оренду квартир у Львові, де люди шукали прихистку, тікаючи з окупованих населених пунктів, чи тих, де відбуваються бойові, різко виросли і подекуди в три рази.

Також РБК-Україна писало, що зараз відбувається із цінами на житло у Львові та чи почали вони знижуватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій СадовийЛьвівМародерствоЖитло