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Мэр Львова назвал мародерами людей, сдавших жилье переселенцам по завышенным ценам

Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Мэр Львова Андрей Садовый считает мародерами людей, резко поднявших цены на жилье в городе, когда туда приехали переселенцы.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Что касается случаев, действий, которые мы назвали мародерством, по каждому кейсу мы начали такое внутреннее расследование и некоторые кейсы были, был проведен профилактический разговор с людьми, они извинились, а некоторые кейсы - это было накручивание ситуации", - рассказал мэр.

Он также добавил, что многие львовяне наоборот занизили цены на жилье, а другие предлагали жить у себя бесплатно.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения цены на аренду квартир во Львове, где люди искали убежища, убегая из оккупированных населенных пунктов или тех, где происходят боевые, резко выросли и местами в три раза.

Также РБК-Украина писало, что сейчас происходит с ценами на жилье во Львове и начали ли они снижаться.

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Андрей СадовыйЛьвовМародерствоЖилье