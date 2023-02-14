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Мер Львова назвав кількість переселенців у місті

Фото: У Львові живе 150 тисяч біженців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

На сьогодні у Львові живуть 150 тисяч українців з інших регіонів України. З них понад 100 тисяч офіційно зареєстровані як ВПО.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Через Львів пройшло більше 5 мільйонів наших українців. У нас було близько 300 міжнародних журналістів і вони ніяк не могли зрозуміти, як місто функціонує, тому що, якби ситуація була б в одній з європейських столиць, це був би колапс", - сказав Садовий.

Після деокупації Херсону, каже Садовий, багато переселенців вирішили повернутися додому.

"Ви знаєте, українці - це унікальні люди. Навіть, говорячи про переселенців, у нас їх проживає 150 тисяч у Львові, 107 офіційно, а 43 тисячі без реєстрації. Коли відбулась деокупація Херсонського регіону, у нас багато людей вирішило повертатись назад до Херсону. Ми питаємо - а є вода, є світло? Кажуть - ні, нема, але ми їдемо додому, тому що це все треба відновлювати. Українець мусить посадити бульбу, городину і обробити, бо то є своє", - розповів мер Львова.

Нагадаємо, під час війни на перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де 1-кімнатна квартира подорожчала у 2,1 рази до 11 тисяч гривень.

Станом на 1 березня 2021 року населення Львова за офіційною інформацією становило 718 тисяч осіб.

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Львів