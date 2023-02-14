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Мэр Львова назвал количество переселенцев в городе

Фото: Во Львове живет 150 тысяч беженцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

На сегодняшний день во Львове живут 150 тысяч украинцев из других регионов Украины. Из них более 100 тысяч официально зарегистрированы как ВПЛ.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Через Львов прошло более 5 миллионов наших украинцев. У нас было около 300 международных журналистов и они никак не могли понять, как город функционирует, потому что, будь ситуация в одной из европейских столиц, это был бы коллапс", - сказал Садовый. .

После деоккупации Херсона, говорит Садовый, многие переселенцы решили вернуться домой.

"Вы знаете, украинцы - это уникальные люди. Даже, говоря о переселенцах, у нас их проживает 150 тысяч во Львове, 107 официально, а 43 тысячи без регистрации. Когда произошла деоккупация Херсонского региона, у нас многие решили возвращаться обратно в Херсон. Мы спрашиваем - а есть вода, есть свет? Говорят – нет, нет, но мы едем домой, потому что это все нужно восстанавливать", - рассказал мэр Львова.

Напомним, во время войны на первое место по стоимости аренды вышла Львовская область, где 1-комнатная квартира подорожала в 2,1 раза до 11 тысяч гривен.

По состоянию на 1 марта 2021 года население Львова по официальной информации составило 718 тысяч человек.

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Львов