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Мэр Лозовой призвал жителей срочно эвакуироваться из города

Фото: мэр Лозовой призвал жителей срочно эвакуироваться из города (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр города Лозовая (Харьковская область) призвал жителей срочно уехать. Для эвакуации предлагается поезд, который в 17:30 отправляется из города в Хмельницкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Лозовой Сергея Зеленского в Facebook.

"Внимание Лозовчане! Прошу срочно отъехать поезд Лозовая-Хмельницкий в 17:30", - написал он.

Напомним, сегодня Харьков подвергся ракетному удару. В результате очередной атаки оккупантов погиб человек, а по меньшей мере 18 ранены.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 52-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Харьковэвакуация