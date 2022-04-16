Мэр Лозовой призвал жителей срочно эвакуироваться из города

"Внимание Лозовчане! Прошу срочно отъехать поезд Лозовая-Хмельницкий в 17:30", - написал он.

Напомним, сегодня Харьков подвергся ракетному удару. В результате очередной атаки оккупантов погиб человек, а по меньшей мере 18 ранены.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 52-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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