Мер Лозової закликав жителів терміново евакуюватися з міста

"Увага Лозівчани! Прошу терміново від‘їхати поїзд Лозова-Хмельницький в 17:30", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Харків зазнав ракетного удару. Внаслідок чергової атаки окупантів загинула людина, а щонайменше 18 поранені.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 52-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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