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Мэр Константиновки присвоил средства, предназначенные на терроборону. Ему объявили подозрение

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Донбасс, Суббота 20 августа 2022 12:20
Мэр Константиновки присвоил средства, предназначенные на терроборону. Ему объявили подозрение Фото: мэр Константиновки присвоил средства, предназначенные на терроборону (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Константиновки, что в Донецкой области провалил подготовку терробороны города и присвоил выделенные на это средства. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В начале апреля 2022 года мэр города, близкого к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города, завладел оборонными средствами", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия, не сделав никаких строительных работ по обустройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета на сумму более 363 тысяч гривен.

"Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению", - добавляют в ОГПУ.

Мэру и коммунальщику уже сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как сообщалось, правоохранители заочно сообщили мэру Святогорска Владимиру Бандуре о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Кроме того, бывший мэр Купянска (Харьковская область) Владимир Демченко подозревается в коллаборационной деятельности.

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