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Мер Костянтинівки привласнив кошти, призначені на тероборону. Йому оголосили підозру

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Донбас, Субота 20 серпня 2022 12:20
Мер Костянтинівки привласнив кошти, призначені на тероборону. Йому оголосили підозру Фото: мер Костянтинівки привласнив кошти, призначені на тероборону (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Костянтинівки, що в Донецькій області, провалив підготовку тероборони міста та привласнив виділені на це кошти. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"На початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалось, мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тисяч гривень.

"Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд", - додають в ОГПУ.

Міському голові та комунальнику вже повідомили про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялося, правоохоронці заочно повідомили меру Святогірська Володимиру Бандурі про підозру в державній зраді, скоєної в умовах військового стану.

Крім того, колишній мер Куп'янська (Харківська область) Володимир Демченко підозрюється у колабораційній діяльності.

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