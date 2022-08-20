Мер Костянтинівки привласнив кошти, призначені на тероборону. Йому оголосили підозру

Мер Костянтинівки, що в Донецькій області, провалив підготовку тероборони міста та привласнив виділені на це кошти. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"На початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами", - йдеться в повідомленні. Як з’ясувалось, мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тисяч гривень. "Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд", - додають в ОГПУ. Міському голові та комунальнику вже повідомили про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).