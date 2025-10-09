Мер Конотопа пояснив, що мав на увазі у своєму пості про атаку на пасажирський потяг

"Прошу ЗМІ уважніше читати, що я пишу. Я не писав, що удари були в сам потяг. Людей встигли вивезти. Удар прийшовся на сусідній з пасажирським потягом локомотив. Вдарили шахедом. Удар був схожий на той, який був в Шостці напередодні", - сказав мер Конотопа.

За його словами, влучання було в локомотив поруч із пасажирським потягом. Про постраждалих поки не повідомляється.