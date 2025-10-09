Мэр Конотопа объяснил, что имел в виду в своем посте об атаке на пассажирский поезд

Мэр Конотопа Артем Семенихин уточнил, что удар российским беспилотником пришелся не по пассажирскому поезду, а по локомотиву рядом с ним. Людей успели эвакуировать.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Артем Семенихин.
"Прошу СМИ внимательнее читать, что я пишу. Я не писал, что удары были в сам поезд. Людей успели вывезти. Удар пришелся на соседний с пассажирским поездом локомотив. Ударили шахедом. Удар был похож на тот, который был в Шостке накануне", - сказал мэр Конотопа.
По его словам, попадание было в локомотив рядом с пассажирским поездом. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее Семенихин опубликовал в своем официальном Telegram-канале короткое сообщение: "Халимоново... Поезд... Люди...", что расценили как намек на удар по гражданскому поезду в Черниговской области.
В то же время в "Укрзализныце" заявили, что информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности, и призвали доверять только официальным источникам.
"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах 'Укрзализныци'", - отметили в компании.