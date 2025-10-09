RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Мэр Конотопа объяснил, что имел в виду в своем посте об атаке на пассажирский поезд

Фото: мэр Конотопа Артем Семенихин (facebook.com/Semenikhin)
Автор: Катерина Гончарова, Ірина Глухова

Мэр Конотопа Артем Семенихин уточнил, что удар российским беспилотником пришелся не по пассажирскому поезду, а по локомотиву рядом с ним. Людей успели эвакуировать.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Артем Семенихин.

"Прошу СМИ внимательнее читать, что я пишу. Я не писал, что удары были в сам поезд. Людей успели вывезти. Удар пришелся на соседний с пассажирским поездом локомотив. Ударили шахедом. Удар был похож на тот, который был в Шостке накануне", - сказал мэр Конотопа.

По его словам, попадание было в локомотив рядом с пассажирским поездом. О пострадавших пока не сообщается.

 

 

Что предшествовало

Ранее Семенихин опубликовал в своем официальном Telegram-канале короткое сообщение: "Халимоново... Поезд... Люди...", что расценили как намек на удар по гражданскому поезду в Черниговской области.

В то же время в "Укрзализныце" заявили, что информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности, и призвали доверять только официальным источникам.

"Просим следить за новостями только на официальных ресурсах 'Укрзализныци'", - отметили в компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяСумская областьКонотопВойна в Украине