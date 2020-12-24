Кличко предложил принять социально ориентированный бюджет города-2021

Мэр Киева Виталий Кличко вынес на сессию Киевсовета социально ориентированный проект бюджета столицы на 2021, в котором более половины расходов пойдет на образование, медицину и социальную защиту.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

В начале заседания Киевсовета мэр Виталий Кличко заявил, что сегодня должен быть принят бюджет города на следующий год и программа социально-экономического развития столицы.

"Смета, по которой столица будет жить в 2021 году. Проект бюджета в условиях, когда надо будет и преодолевать кризис, вызванный пандемией, и воплощать изменения в Киеве, - сбалансированный. Так, доходы бюджета запланированы в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы - почти 57,8", - отметил мэр.

По его словам, основным направлением финансирования останется сфера образования – на нее предусмотрели 24,7 млрд грн. Это - 43% от запланированных расходов городского бюджета.

Также будет продолжаться ремонт столичных дорог, обновление инфраструктуры, в которую десятками лет не вкладывали средства. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн.

"На здравоохранение мы планируем направить почти 5,7 млрд грн. Напомню, с апреля этого года медицинские учреждения столицы перешли на государственное финансирование, согласно медицинской реформой. Но город не остается в стороне и продолжает вкладывать средства в обновление, ремонт медучреждений, в замену устаревшего оборудования на новое и современное", - отметил Виталий Кличко.

Поддерживает город и медиков - столичные медицинские работники получают муниципальную надбавку к зарплате. Так, только в этом году на доплаты медикам Киев выделил 1 млрд гривен. В следующем году городской голова предложил увеличить надбавки.

Вместе с тем более 5 млрд грн в проекте бюджета города запланировали на социальную защиту жителей столицы. В частности, на оплату адресной помощи социально незащищенным киевлянам и поддержку ветеранов-защитников и их семей. Продолжатся и социальные программы.

Запланировано и увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам.

"Я предлагаю сегодня эффективно поработать и принять бюджет столицы, чтобы Киев и в дальнейшем развивался, воплощал изменения, поддерживал медиков и социально незащищенных. Чтобы киевляне получали комфорт и достойный сервис в своем городе", - резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киевский городской совет по инициативе мэра Виталия Кличко поддержал решение об увеличении доплаты к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 до 5000 грн и направил сэкономленные 422 миллионов гривен медицинского бюджета 2020 году на лечение больных COVID-19.