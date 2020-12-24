Кличко запропонував прийняти соціально орієнтований бюджет міста-2021

Мер Києва Віталій Кличко виніс на сесію Київради соціально орієнтований проєкт бюджету столиці на 2021 рік, в якому понад половина видатків піде на освіту, медицину та соціальний захист.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

На початку засідання Київради мер Віталій Кличко заявив, що сьогодні має бути ухвалено бюджет міста на наступний рік та програму соціально-економічного розвитку столиці.

"Кошторис, за яким столиця житиме у 2021 році. Проект бюджету в умовах, коли треба буде і долати кризу, спричинену пандемією, і втілювати зміни в Києві, – збалансований. Так, доходи бюджету заплановані в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки - майже 57,8 млрд", - зазначив мер.

За його словами, основним напрямом фінансування залишиться сфера освіти – на неї передбачили 24,7 млрд грн. Це - 43% від запланованих видатків міського бюджету.

Також триватиме ремонт столичних доріг, оновлення інфраструктури, у яку десятками років не вкладали коштів. На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн.

"На охорону здоров’я ми плануємо спрямувати майже 5,7 млрд грн. Нагадаю, із квітня цього року медичні заклади столиці перейшли на державне фінансування, згідно з медичною реформою. Але місто не залишається осторонь і продовжує вкладати кошти в оновлення, ремонти медзакладів, у заміну застарілого обладнання на нове і сучасне", - наголосив Віталій Кличко.

Підтримує місто і медиків - столичні медичні працівники отримують муніципальну надбавку до зарплати. Так, тільки цього року на доплати медикам Київ виділив 1 млрд гривень. Наступного року міський голова запропонував збільшити надбавки.

Разом із тим, понад 5 млрд грн у проекті бюджету міста запланували на соціальний захист мешканців столиці. Зокрема, на сплату адресної допомоги соціально незахищеним киянам і підтримку ветеранів-захисників та їх родин. Триватимуть і соціальні програми.

Заплановано і збільшення зарплати працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам.

"Я пропоную сьогодні ефективно попрацювати та ухвалити бюджет столиці, щоб Київ і надалі розвивався, втілював зміни, підтримував медиків і соціально-незахищених. Щоб кияни отримували комфорт і гідний сервіс у своєму місті", - підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська рада за ініціативи мера Віталія Кличка підтримала рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року до 5000 грн та спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19.