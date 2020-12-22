Киевсовет поддержал инициативу Кличко об увеличении доплат медикам до 5 тысяч грн

Киевский городской совет по инициативе мэра Виталия Кличко поддержал решение об увеличении доплаты к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 до 5000 грн и направил сэкономленные 422 миллионов гривен медицинского бюджета 2020 году на лечение больных COVID-19.

Такое решение поддержали 115 депутатов, сообщает РБК-Украина.

Депутаты увеличили расходы на безвозвратную финансовую помощь медикам коммунальных медучреждений вторичного звена на 2021 год.

Так, с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, столичные врачи будут получать - 5000 гривен, медсестры - 4000, младший медперсонал - 2000 гривен.

Соответствующие изменения внесли в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. Финансовую помощь будут получать около 30 тыс. медицинских работников столицы. На это Киев выделит в следующем году более 1,6 млрд грн.

Также выделили 422 миллиона гривен на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения пациентов с острым респираторным заболеванием COVID-19. Деньги должны быть использованы до конца этого года.

"В 2020 году мы уже выделили всего 417 млн грн из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавирусом. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем кислородопоставки. Сегодня мы выделили дополнительных 422 миллиона гривен. В сумме имеем 839 млн гривен на спасение жизни и здоровья киевлян", - сказал мэр Киева Виталий Кличко и поблагодарил депутатов за поддержку важного решения для оказания необходимой медицинской помощи и спасения киевлян, больных коронавирусом.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 8513 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Днепропетровской области.