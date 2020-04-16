Мэр Киева допустил резкий рост числа случаев коронавируса после праздников

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

В Киеве подтвердили 644 случая заболевания коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко допустил резкий рост распространения коронавируса после праздников. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, в Киеве подтвердили 644 случая заболевания коронавирусом.

"После праздников может быть резкий рост заболевания", - заявил он.

РБК-Украина писало, что по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Отметим, в районному центре Шумск Тернопольской области количество зараженных коронавирусом выросло до 25 человек.

Также сообщалось, что за 15 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 100 медработников и 29 детей.

Добавим, по информации телеканала Fox News, коронавирус COVID-19 возник в Уханьский лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". Также источники телеканала добавили, что ситуация с распространением коронавируса может стать "самим дорогим правительственным прикрытием всех времен".