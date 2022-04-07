Мэр Каховки покинул город из-за угроз от оккупантов
Мэр Каховка (Херсонская область) Виталий Немерец был вынужден покинуть город. По его словам, причиной этого стали угрозы оккупантов и угроза его жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Каховскую территориальную общину.
Городской голова вместе с семьей выехал на подконтрольную Вооруженным Силам Украины территорию. Он заявил, что ему угрожала реальная опасность, поскольку он не захотел сотрудничать с российскими оккупантами.
"Из-за того, что я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение выехать с временно оккупированной Каховщини на подконтрольную ВСУ территорию", - говорится в сообщении.
Немерец добавил, что продолжит и дальше выполнять свои обязанности.
Напомним, мэр Скадовска Херсонской области Александр Яковлев тоже выехал из города через постоянные угрозы от оккупантов.
Перед этим Яковлев был в плену российских военных, однако его быстро отпустили.
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