Мэр Каховки покинул город из-за угроз от оккупантов

Мэр Каховка (Херсонская область) Виталий Немерец был вынужден покинуть город. По его словам, причиной этого стали угрозы оккупантов и угроза его жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Каховскую территориальную общину .

Городской голова вместе с семьей выехал на подконтрольную Вооруженным Силам Украины территорию. Он заявил, что ему угрожала реальная опасность, поскольку он не захотел сотрудничать с российскими оккупантами.

"Из-за того, что я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение выехать с временно оккупированной Каховщини на подконтрольную ВСУ территорию", - говорится в сообщении.

Немерец добавил, что продолжит и дальше выполнять свои обязанности.