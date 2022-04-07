Мер Каховки покинув місто через погрози від окупантів
Мер Каховка (Херсонська область) Віталій Немерець був змушений покинути місто. За його словами, причиною цього стали погрози окупантів та загроза його життю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Каховську територіальну громаду.
Міський голова разом з сім'єю виїхав на підконтрольну Збройним Силам України територію. Він заявив, що йому загрожувала реальна небезпека, оскільки він не захотів співпрацювати з російськими окупантами.
"Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію", - йдеться у повідомленні.
Немерець додав, що продовжить і далі виконувати свої обов'язки.
Нагадаємо, мер Скадовську Херсонської області Олександр Яковлєв теж виїхав з міста через постійні погрози від окупантів.
Перед цим Яковлєв був у полоні російських військових, проте його швидко відпустили.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.