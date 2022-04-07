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Мер Каховки покинув місто через погрози від окупантів

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Каховка, Четвер 07 квітня 2022 08:35
Мер Каховки покинув місто через погрози від окупантів Фото: мер Каховки Віталій Немерець (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Мер Каховка (Херсонська область) Віталій Немерець був змушений покинути місто. За його словами, причиною цього стали погрози окупантів та загроза його життю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Каховську територіальну громаду.

Міський голова разом з сім'єю виїхав на підконтрольну Збройним Силам України територію. Він заявив, що йому загрожувала реальна небезпека, оскільки він не захотів співпрацювати з російськими окупантами.

"Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію", - йдеться у повідомленні.

Немерець додав, що продовжить і далі виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, мер Скадовську Херсонської області Олександр Яковлєв теж виїхав з міста через постійні погрози від окупантів.

Перед цим Яковлєв був у полоні російських військових, проте його швидко відпустили.

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