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Мэр оккупированного Скадовска из-за постоянных угроз выехал из города

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Скадовск, Среда 06 апреля 2022 15:06
Мэр оккупированного Скадовска из-за постоянных угроз выехал из города Фото: мэр Скадовска Александр Яковлев (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Юлия Бойко

Городской голова оккупированного Скадовска (Херсонская область) Александр Яковлев выехал из города. Местный исполком работает в дистанционном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я оставался в городе, но мне сказали однозначно или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного", - отметил Яковлев.

По его словам, он находится в безопасном городе, поддерживает постоянную связь с заместителями, а исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

"Работа в городе и общине отлажена, все пока без существенных изменений. Планируем выплаты работникам бюджетной и коммунальной сфер за первую половину апреля", - добавил он.

Напомним, в середине марта оккупанты похищали Яковлева, но быстро его отпустили.

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