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Похищенного сегодня мэра Скадовска уже отпустили

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Скадовск, Среда 16 марта 2022 14:31
Похищенного сегодня мэра Скадовска уже отпустили Фото: мэр Скадовска Александр Яковлев (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты отпустили городского голову Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева. Сегодня стало известно о его похищении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"С нами пообщались, уже меня отпустили, все хорошо. Также обещали отпустить и остальных людей, с которыми общаются. Прошу успокоиться, ничего нам сейчас не угрожает", - отметил он.

Напомним, сегодня стало известно о похищении Яковлева и его заместителя прямо из здания городского совета. Жители Скадовска вышли на протест с требованием освободить представителей городской власти.

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