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Мер Івано-Франківська заявив про ризик масованого ракетного удару по всій Україні

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Субота 16 липня 2022 17:21
Мер Івано-Франківська заявив про ризик масованого ракетного удару по всій Україні Фото: мер Івано-Франківська Іван Марцінків (facebook)
Автор: Сергій Пишкін

Існує ризик масованого ракетного удару по території усієї України. Повітряну тривогу оголошено в усіх областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Івано-Франківська Івана Марцінківа.

"Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні! І тому в черговий раз прошу реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких", - пише мер.

Варто відзначити, що наразі Генеральний штаб України жодним чином не прокоментував цю інформацію.

Водночас ще зранку мери Сум та Білопілля Олександр Лисенко й Юрій Зарко закликали жителів області подбати про безпеку цими вихідними й тимчасово виїхати з міст.

Мер Івано-Франківська заявив про ризик масованого ракетного удару по всій Україні

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

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