Мэр Ивано-Франковска выступил против локдауна в Украине

Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com)

Мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив обратился к правительству с просьбой не вводить локдаун в Украине. По его словам, локдаун добьет малый и средний бизнес.

Об этом Марцинкив заявил во время брифинга в Facebook.

Он отметил, что предпринимателям необходимо сейчас заработать средства, которые помогут им пережить январь-март.

"Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время. Сегодня очень важно пережить пандемию, чтобы было за что финансировать педагогов, врачей, наших бюджетников", - отметил Марцинкив.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не планирует продлевать карантин выходного дня.

При этом правительство рассматривает возможность введения локдауна в Украине. Хотя точной даты, когда могут ввести жесткие ограничения, пока нет.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, Украине необходим трехнедельный локдаун, чтобы сбалансировать рост заболеваемости на COVID-19 до февраля.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса.