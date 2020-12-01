Мер Івано-Франківська виступив проти локдауну в Україні

Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)

Мер Івано-Франківська Іван Марцінків звернувся до уряду з проханням не вводити локдаун в Україні. За його словами, локдаун доб'є малий і середній бізнес.

Про це Марцінків заявив під час брифінгу в Facebook.

Він зазначив, що підприємцям необхідно зараз заробити кошти, які допоможуть їм пережити січень-березень.

"Тому прохання до уряду не вводити локдаун, щоб наше місто, наша країна могли вижити в такий непростий час. Сьогодні дуже важливо пережити пандемію, щоб було за що фінансувати педагогів, лікарів, наших бюджетників", - зазначив Марцінків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я не планує продовжувати карантин вихідного дня.

При цьому уряд розглядає можливість введення локдауну в Україні. Хоча точної дати, коли можуть ввести жорсткі обмеження, поки немає.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, Україні необхідний тритижневий локдаун, щоб збалансувати зростання захворюваності на COVID-до 19 лютого.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували майже 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу.