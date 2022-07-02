Не только мэр Херсона. Стало известно, сколько чиновников находятся в плену оккупантов
В плену боевиков находятся 8 чиновников из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Ассоциации городов Украины.
"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", - говорится в сообщении.
По данным на субботу, 2 июля, в плену агрессора находятся:
- Евгений Матвеев - Днепрорудненский городской голова
- Александр Шмиголь - Ольховский сельский голова
- Александр Бабич – Голопристанский городской голова
- Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова
- Валентина Костенко - Великокопановский сельский голова
- Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова
- Сергей Хильченко - Крестовский сельский голова
- Петр Збаровский - Новотроицкий поселковый голова
Как сообщалось, российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Они увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.
Позже оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаева.
До этого, в апреле в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.
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