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Не только мэр Херсона. Стало известно, сколько чиновников находятся в плену оккупантов

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 19:04
Не только мэр Херсона. Стало известно, сколько чиновников находятся в плену оккупантов Фото: 8 должностных лиц находятся в плену оккупантов на 2 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В плену боевиков находятся 8 чиновников из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Ассоциации городов Украины.

Не только мэр Херсона. Стало известно, сколько чиновников находятся в плену оккупантов

"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", - говорится в сообщении.

По данным на субботу, 2 июля, в плену агрессора находятся:

  • Евгений Матвеев - Днепрорудненский городской голова
  • Александр Шмиголь - Ольховский сельский голова
  • Александр Бабич – Голопристанский городской голова
  • Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова
  • Валентина Костенко - Великокопановский сельский голова
  • Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова
  • Сергей Хильченко - Крестовский сельский голова
  • Петр Збаровский - Новотроицкий поселковый голова

Как сообщалось, российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Они увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.

Позже оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаева.

До этого, в апреле в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.

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