Не лише мер Херсона. Стало відомо, скільки посадовців перебувають в полоні окупантів
Наразі в полоні бойовиків знаходяться 8 посадовців з Херсонської, Запорізької та Харківської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Асоціації міст України.
"На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.
Наразі за даними на суботу, 2 липня, в полоні агресора перебувають:
- Євгеній Матвєєв - Дніпрорудненський міський голова
- Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова
- Олександр Бабич - Голопристанський міський голова
- Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова
- Валентина Костенко - Великокопанівський сільський голова
- Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова
- Сергій Хільченко - Хрестівський сільський голова
- Петро Збаровський - Новотроїцький селищний голова
Як повідомлялось, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Вони відвезли Колихаєва в невідомому напрямку. Його точне місцеперебування невідоме.
Пізніше окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.
До цього, у квітні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.
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