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Не лише мер Херсона. Стало відомо, скільки посадовців перебувають в полоні окупантів

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Україна, Субота 02 липня 2022 19:04
Не лише мер Херсона. Стало відомо, скільки посадовців перебувають в полоні окупантів Фото: 8 посадовців перебувають в полоні окупантів на 2 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі в полоні бойовиків знаходяться 8 посадовців з Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Асоціації міст України.

Не лише мер Херсона. Стало відомо, скільки посадовців перебувають в полоні окупантів

"На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.

Наразі за даними на суботу, 2 липня, в полоні агресора перебувають:

  • Євгеній Матвєєв - Дніпрорудненський міський голова
  • Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова
  • Олександр Бабич - Голопристанський міський голова
  • Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова
  • Валентина Костенко - Великокопанівський сільський голова
  • Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова
  • Сергій Хільченко - Хрестівський сільський голова
  • Петро Збаровський - Новотроїцький селищний голова

Як повідомлялось, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Вони відвезли Колихаєва в невідомому напрямку. Його точне місцеперебування невідоме.

Пізніше окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.

До цього, у квітні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

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