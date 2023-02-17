Мер Харкова сказав, скільки населення зараз проживає у місті

Також, за його словами, до міста приїхали люди з деокупованих територій, а саме - мешканці Харківської області, а також Луганської та Донецької областей.

"З перших тижнів війни в нас було дуже багато людей, що виїхали з міста в інші області чи за кордон. Але потім поступово мешканці почали повертатися до своїх домівок. Зараз у місті перебуває приблизно 1 мільйон 100 тисяч населення", - розповів Терехов.

За його словами, те, що люди повертаються до міста, а також їдуть зі звільнених територій інших областей є викликом, щоб забезпечувати життєдіяльність міста,

"Забезпечити людей комунальними послугами - опаленням, електропостачанням. Доводиться багато працювати з обленерго, енергетиками для відновлення. Що стосується інших послуг, то з першого дня війни в нас постійно вивозиться сміття, було водопостачання, опалення. Ми робимо все можливо, а інколи - і неможливе, щоб люди відчували себе більш-менш комфортно", - додав Терехов.

Нагадаємо, також мер Харкова розповів, як змінилося про ставлення харків'ян до росіян після початку повномасштабної війни.

Додамо, також мер Ігор Терехов сказав, чи існує загроза повторного наступу російських військ на Харків.

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