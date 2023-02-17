RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэр Харькова сказал, сколько населения сейчас проживает в городе

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В начале полномасштабного вторжения из Харькова уехало очень много людей. Но впоследствии они начали возвращаться домой и сейчас в городе насчитывается более 1 млн жителей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Также, по его словам, в город приехали люди с деоккупированных территорий, а именно жители Харьковской области, а также Луганской и Донецкой областей.

"С первых недель войны у нас было очень много людей, выехавших из города в другие области или за границу. Но потом постепенно жители начали возвращаться в свои дома. Сейчас в городе находится примерно 1 миллион 100 тысяч населения", - рассказал Терехов.

По его словам, то, что люди возвращаются в город, а также уезжают из освобожденных территорий других областей является вызовом, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города,

"Обеспечить людей коммунальными услугами - отоплением, электроснабжением. Приходится много работать с облэнерго, энергетиками для восстановления. Что касается других услуг, то с первого дня войны у нас постоянно вывозится мусор, было водоснабжение, отопление. Мы делаем все возможное, а иногда - и невозможное, чтобы люди чувствовали себя более или менее комфортно", - добавил Терехов.

Напомним, также мэр Харькова рассказал, как изменилось отношение харьковчан к россиянам после начала полномасштабной войны.

Добавим, мэр Игорь Терехов также сказал, существует ли угроза повторного наступления российских войск на Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь ТереховхарковВойна России против Украины