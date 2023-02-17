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Мер Харкова сказав, скільки населення зараз проживає у місті

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Харків, П'ятниця 17 лютого 2023 10:18
Мер Харкова сказав, скільки населення зараз проживає у місті Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

На початку повномасштабного вторгнення з Харкова виїхало дуже багато людей. Але згодом вони почали повертатися додому і зараз в місті налічується більш як 1 млн мешканців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Також, за його словами, до міста приїхали люди з деокупованих територій, а саме - мешканці Харківської області, а також Луганської та Донецької областей.

"З перших тижнів війни в нас було дуже багато людей, що виїхали з міста в інші області чи за кордон. Але потім поступово мешканці почали повертатися до своїх домівок. Зараз у місті перебуває приблизно 1 мільйон 100 тисяч населення", - розповів Терехов.

За його словами, те, що люди повертаються до міста, а також їдуть зі звільнених територій інших областей є викликом, щоб забезпечувати життєдіяльність міста,

"Забезпечити людей комунальними послугами - опаленням, електропостачанням. Доводиться багато працювати з обленерго, енергетиками для відновлення. Що стосується інших послуг, то з першого дня війни в нас постійно вивозиться сміття, було водопостачання, опалення. Ми робимо все можливо, а інколи - і неможливе, щоб люди відчували себе більш-менш комфортно", - додав Терехов.

Нагадаємо, також мер Харкова розповів, як змінилося про ставлення харків'ян до росіян після початку повномасштабної війни.

Додамо, також мер Ігор Терехов сказав, чи існує загроза повторного наступу російських військ на Харків.

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