Мэр Харькова сказал, сколько населения сейчас проживает в городе

В начале полномасштабного вторжения из Харькова уехало очень много людей. Но впоследствии они начали возвращаться домой и сейчас в городе насчитывается более 1 млн жителей.

Также, по его словам, в город приехали люди с деоккупированных территорий, а именно жители Харьковской области, а также Луганской и Донецкой областей.

"С первых недель войны у нас было очень много людей, выехавших из города в другие области или за границу. Но потом постепенно жители начали возвращаться в свои дома. Сейчас в городе находится примерно 1 миллион 100 тысяч населения", - рассказал Терехов.

По его словам, то, что люди возвращаются в город, а также уезжают из освобожденных территорий других областей является вызовом, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города,

"Обеспечить людей коммунальными услугами - отоплением, электроснабжением. Приходится много работать с облэнерго, энергетиками для восстановления. Что касается других услуг, то с первого дня войны у нас постоянно вывозится мусор, было водоснабжение, отопление. Мы делаем все возможное, а иногда - и невозможное, чтобы люди чувствовали себя более или менее комфортно", - добавил Терехов.

Напомним, также мэр Харькова рассказал, как изменилось отношение харьковчан к россиянам после начала полномасштабной войны.

Добавим, мэр Игорь Терехов также сказал, существует ли угроза повторного наступления российских войск на Харьков.

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