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Мэр Харькова предлагает горожанам после победы решить, что делать с памятником Жукову

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (УНИАН)
Автор: Евгений Прокопенко

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане сами будут решат, что делать с памятником Жукову. Однако уже после победы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Объектив.

"Что касается маршала Жукова, вернемся к этому вопросу после войны. Есть определенные ситуации, я хочу, чтобы люди поняли. Вы же знаете, что очень много харьковчан, которые не трактовали Жукова как маршала Победы. Есть разные стороны. И вот я хочу, чтобы приняли решение харьковчане. Путем социологического опроса. После нашей победы понимание очень у многих перевернется. И я хочу, чтобы это было сознательное решение Харькова, а не личное решение мэра города", – подчеркнул мэр Харькова.

Напомним, 17 апреля в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Демонтажем бюста Жукова занялись военные.

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Харьков