Мер Харкова пропонує містянам після перемоги вирішити, що робити із пам'ятником Жукову

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що містяни самі будуть вирішать, що робити з пам'ятником Жукову. Однак уже після перемоги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Объектив.
"Щодо маршала Жукова, повернемося до цього питання після війни. Є певні ситуації, я хочу, щоби люди зрозуміли. Ви ж знаєте, що дуже багато харків'ян, котрі не трактували Жукова як маршала перемоги. Є різні боки. І ось я хочу, щоб ухвалили рішення харків'яни. Шляхом соціологічного опитування. Після нашої перемоги розуміння дуже у багатьох перевернеться. І я хочу, щоб це було свідоме рішення Харкова, а не особисте рішення мера міста", – наголосив мер Харкова.
Нагадаємо, 17 квітня в Харкові демонтували пам'ятник Радянському маршалу Георгію Жукову. Демонтажем бюста Жукова зайнялися військові.
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