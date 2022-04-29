Мер Харкова пропонує містянам після перемоги вирішити, що робити із пам'ятником Жукову

"Щодо маршала Жукова, повернемося до цього питання після війни. Є певні ситуації, я хочу, щоби люди зрозуміли. Ви ж знаєте, що дуже багато харків'ян, котрі не трактували Жукова як маршала перемоги. Є різні боки. І ось я хочу, щоб ухвалили рішення харків'яни. Шляхом соціологічного опитування. Після нашої перемоги розуміння дуже у багатьох перевернеться. І я хочу, щоб це було свідоме рішення Харкова, а не особисте рішення мера міста", – наголосив мер Харкова.