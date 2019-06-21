Мэр Днепра: Зеленский "вплотную занялся" местным аэропортом

В Администрации президента (АП) Владимира Зеленского знают об обращении депутатов горсовета касаемо аэропорта, и этим вопросом уже "вплотную занимаются". Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов после звонка из АП, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Только что позвонили из АП. От Владимира Александровича и по его поручению. Там уже знают об обращении депутатов горсовета касаемо аэропорта. И уже вплотную им занимаются. Скоро будут хорошие новости", - написал он.

Перед этим 19 июня депутаты Днепровского горсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить на реконструкцию существующего аэропорта или строительство новой взлетно-посадочной полосы 2,7 млрд грн.

"Просим вас оказать содействие осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции действующей или строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", - сказано в документе.

20 июня на брифинге Филатов заявил: "Надеюсь, в ближайшее время нас ждут достаточно прорывные новости по аэропорту, наберемся терпения и будем держать кулаки".

Напомним, что глубокий износ взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр" и его прочей инфраструктуры привел фактически к полному прекращению выполнения внутренних и внешних рейсов. А это, в свою очередь, сдерживает развитие региона, снижает деловую и инвестиционную активность.

Ранее горожане обращались к предыдущему президенту с петицией, по содержанию аналогичной упомянутому обращению горсовета. Однако, несмотря на задекларированное внимание власти к проблеме, мнение громады не было учтено.

Также сообщалось что активно лоббировался в 2 раза более дорогой проект создания "с нуля" аэропорта между Днепром и соседним Запорожьем, для чего потребовалось бы минимум в 2,5 раза больше времени, чем нужно для реконструкции действующего городского аэропорта.

В настоящее время ситуация выглядит для обнадеживающе для жителей региона. На заседании Кабинета министров по представлению Министерства инфраструктуры было принято решение о выделении 200 млн. грн. на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр".

"Мы будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", - сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Это фактически дает старт государственному финансированию приведения в порядок взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр", являющейся стратегическим для страны объектом гражданско-военного назначения. Автоматически такое означает, что частную часть инвестиционной программы (строительство нового терминального комплекса днепровского аэропорта) берет на себя группа DCH Александра Ярославского, ранее успешно реализовавшая такой же проект в Харькове в рамках подготовки города к Евро-2012.

Ярославский лично подтвердил готовность вложить в строительство нового аэропорта в Днепре порядка 60-70 млн долларов. Проведение работ по благоустройству прилегающей территории и подъездных путей обеспечит городская власть, глава которой Борис Филатов последовательно отстаивал именно реконструкцию действующего аэропорта как более эффективный экономически и соответствующий ожиданиям горожан вариант создания новых "воздушных ворот".

По мнению экспертов Airport Consulting Vienna, проект реконструкции Международного аэропорта "Днепр" может быть реализован за 2 года. Таким образом, уже максимум в 2021 г. горожане смогут убедиться в том, насколько ответственно относится к выполнению своих обязательств высшее руководство страны - президент Украины и премьер-министр, местная власть и украинский бизнес.