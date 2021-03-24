Мэр Днепра публично вакцинировался от COVID-19

Мэр Днепра Борис Филатов публично вакцинировался от COVID-19. По его словам, вакцинация необходима, а государство обязано проводить по этому поводу четкую информационную политику и внести изменения в документы профильного министерства.

В частности, он призвал разрешить использовать лишние дозы не для "публичных персон", а для людей, которые записались в очередь.

"Поверьте, желающих найдется достаточно. Получил дозу вне очереди - пожалуйста, доказывай необходимость вакцинации круглосуточно. И, конечно, нужно дать четкое разъяснение, кто является "публичной персоной" (чтобы избежать злоупотреблений), а кто - нет. Также нужно четко положить на эту "персону" обязательство по "популяризации", - заявил Филатов.

По его словам, вакцинация "публичных персон с целью популяризации" смахивает на узаконивание ВИП-вакцинации для элит и селебрити. Тогда как есть немалое количество людей, которые хотят, но не имеют возможности сделать прививки.