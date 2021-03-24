Мэр Днепра публично вакцинировался от COVID-19
Мэр Днепра Борис Филатов публично вакцинировался от COVID-19. По его словам, вакцинация необходима, а государство обязано проводить по этому поводу четкую информационную политику и внести изменения в документы профильного министерства.
Об этом Филатов сообщил в Facebook.
В частности, он призвал разрешить использовать лишние дозы не для "публичных персон", а для людей, которые записались в очередь.
"Поверьте, желающих найдется достаточно. Получил дозу вне очереди - пожалуйста, доказывай необходимость вакцинации круглосуточно. И, конечно, нужно дать четкое разъяснение, кто является "публичной персоной" (чтобы избежать злоупотреблений), а кто - нет. Также нужно четко положить на эту "персону" обязательство по "популяризации", - заявил Филатов.
По его словам, вакцинация "публичных персон с целью популяризации" смахивает на узаконивание ВИП-вакцинации для элит и селебрити. Тогда как есть немалое количество людей, которые хотят, но не имеют возможности сделать прививки.
Проверено на себе (с) ... Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию. Сразу предупреждаю, что я не буду...Posted by Borys Filatov on Wednesday, March 24, 2021
Напомним, на прошлой неделе правительство позволило ветеранам вакцинироваться от коронавируса вне очереди. Сначала говорилось, что ветераны могут записаться на прививку через "Дію" или контакт-центр Минздрава.
Кроме ветеранов, вакцинироваться вне очереди могут еще некоторые категории граждан.