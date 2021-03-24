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Мер Дніпра публічно вакцинувався від COVID-19

Новость на русском → Дніпро, Середа 24 березня 2021 18:17
Мер Дніпра публічно вакцинувався від COVID-19 Фото: Борис Філатов (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Мер Дніпра Борис Філатов публічно вакцинувався від COVID-19. За його словами, вакцинація необхідна, а держава зобов’язана проводити з цього приводу чітку інформаційну політику й внести зміни у документи профільного міністерства.

Про це Філатов повідомив у Facebook.

Зокрема, він закликав дозволити використовувати зайві дози не для "публічних персон", а для людей, які записалися в чергу.

"Повірте, охочих знайдеться достатньо. Отримав дозу позачергово - будь ласкав, доводь необхідність вакцинації цілодобово. І, звісно, потрібно дати чітке роз'яснення, хто є "публічною персоною" (щоб уникнути зловживань), а хто - ні. Також треба чітко покласти на цю "персону" обов'язки з "популяризації", - заявив Філатов.

За його словами, вакцинація "публічних персон з метою популяризації" скидається на узаконення ВІП-вакцинації для еліт і селебріті. Тоді як є чимала кількість людей, котрі хочуть, але не мають можливості зробити щеплення.

Проверено на себе (с) ... Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию. Сразу предупреждаю, что я не буду...

Posted by Borys Filatov on Wednesday, March 24, 2021

Нагадаємо, минулого тижня уряд дозволив ветеранам вакцинуватися від коронавірусу поза чергою. Спочатку говорилося, що ветерани можуть записатися на щеплення через "Дію" або контакт-центр МОЗ.

Крім ветеранів, вакцинуватися поза чергою можуть ще деякі категорії громадян.

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