Мер Дніпра публічно вакцинувався від COVID-19

Мер Дніпра Борис Філатов публічно вакцинувався від COVID-19. За його словами, вакцинація необхідна, а держава зобов’язана проводити з цього приводу чітку інформаційну політику й внести зміни у документи профільного міністерства.

Про це Філатов повідомив у Facebook.

Зокрема, він закликав дозволити використовувати зайві дози не для "публічних персон", а для людей, які записалися в чергу.

"Повірте, охочих знайдеться достатньо. Отримав дозу позачергово - будь ласкав, доводь необхідність вакцинації цілодобово. І, звісно, потрібно дати чітке роз'яснення, хто є "публічною персоною" (щоб уникнути зловживань), а хто - ні. Також треба чітко покласти на цю "персону" обов'язки з "популяризації", - заявив Філатов.

За його словами, вакцинація "публічних персон з метою популяризації" скидається на узаконення ВІП-вакцинації для еліт і селебріті. Тоді як є чимала кількість людей, котрі хочуть, але не мають можливості зробити щеплення.