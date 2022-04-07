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Мэр Днепра посоветовал женщинам с детьми и пенсионерам эвакуироваться

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Втиалий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр Днепра Борис Филатов посоветовал женщинам, детям и старикам эвакуироваться из города. Также он призвал жителей, ранее уехавших из Днепра, пока не возвращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Филатова.

По словам мэра, сейчас ситуация на востоке Украины обостряется. Кроме того, из Донецкой и Луганской областей постоянно эвакуируют людей в Днепр, откуда они направляются дальше.

"Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", - заявил Филатов.

Он добавил, что коммунальщики и врачи продолжают работать в обычном режиме. Филатов отметил, что запасов лекарств хватит на месяц, также ожидается дополнительная партия препаратов из Израиля.

Напомним, жителей Луганской области призвали эвакуироваться, поскольку ситуация в регионе обостряется.

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