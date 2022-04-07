RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мер Дніпра порадив жінкам з дітьми та пенсіонерам евакуюватися

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Втіалій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Мер Дніпра Борис Філатов порадив жінкам, дітям та людям похилого віку евакуюватися з міста. Також він закликав мешканців, що раніше виїхали з Дніпра, поки що не повертатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Філатова.

За словами мера, зараз ситуація на сході України загострюється. Крім того, з Донецької та Луганської областей постійно евакуюють людей у Дніпро, звідки вони прямують далі.

"Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно", - заявив Філатов.

Він додав, що комунальники та лікарі продовжують працювати у звичному режимі. Філатов зазначив, що запасів ліків вистачить на місяць, також очікується додаткова партія препаратів з Ізраїлю.

Нагадаємо, жителів Луганської області закликали евакуюватися, оскільки ситуація в регіоні загострюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДніпроевакуаціяБорис Філатов