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Мэр Чернигова выплатит первый "транш" за российских пленных

Автор: Наталия Гурковская

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко начал выплачивать денежное вознаграждение за подбитую вражескую технику, убитых или плененных российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.

"Мэр Чернигова заплатил за пойманных оккупантов, как и обещал", - написал он.

На снимке, опубликованном Геращенко, можно заметить, что премию мэр Чернигова заплатит за двух российских пленных - майора Леонида Щеткина и солдата Дмитрия Опойкова - по 300 долларов за каждого.

Отметим, буквально во вторник, 1 марта, мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил о вознаграждении за подбитую вражескую технику БТР (150 тысяч гривен), БМП (200 тысяч гривен) или танк (250 тысяч гривен). Также он объявил награду и за сдавшихся в плен или убитых оккупантов - в размере 300 долларов.

Как сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, деньги выплачивают после подтверждения данных от командования подразделения.

Как сообщалось, РБК-Украина собрало все оперативные новости о событиях в Украине в отдельную онлайн-трансляцию.

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