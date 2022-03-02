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Мер Чернігова виплатить перший "транш" за російських полонених

Автор: Наталія Гурковська

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко почав виплачувати грошову винагороду за підбиту ворожу техніку, убитих чи полонених російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис радника міністра МВС Антона Геращенка у Telegram.

"Мер Чернігова заплатив за спійманих окупантів, як і обіцяв", - написав він.

На знімку, опублікованому Геращенком, можна помітити, що премію мер Чернігова заплатить за двох російських полонених - майора Леоніда Щеткіна та солдата Дмитра Опойкова - по 300 доларів за кожного.

Зазначимо, буквально у вівторок, 1 березня, мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив про винагороду за підбиту ворожу техніку БТР (150 тисяч гривень), БМП (200 тисяч гривень) або танк (250 тисяч гривень). Також він оголосив нагороду і за тих, хто здався в полон, або вбитих окупантів - у розмірі 300 доларів.

Як повідомив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.

Як повідомлялось, РБК-Україна собрало всі оперативні новини про події в Україні читайте в окрему онлайн-трансляцію.

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