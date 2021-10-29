Мэр Чернигова может сорвать выполнение Меморандума о неповышении тарифов на тепло

В ходе заседания руководители и заместители глав областных государственных администраций отчитались о том, как каждая область соблюдает Меморандум о неповышении уровня тарифов. Согласно меморандуму, каждая область Украины должна оставить тарифы на отопление для населения на уровне предыдущего отопительного сезона.

"Во всех областях все главы городов выполняют Меморандум по тарифам для населения, подписанный месяц назад. Тарифы для населения не повышаются. Но у нас одна ситуация в Черниговской области: мэр города Чернигов господин Атрошенко собирается все-таки единственным в Украине повысить тарифы на отопление", - рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По словам председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, два крупных теплоснабжающих предприятия Чернигова уже предоставили городским властям свои предложения по повышению тарифов для населения. Решение должна рассмотреть профильная депутатская комиссия.

В ответ президент Владимир Зеленский попросил заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса и председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко убедить мэра Чернигова в важности соблюдения Меморандума.

Также Зеленский обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову. Глава государства отметил необходимость наработать решение, которое бы защитило людей в подобных ситуациях.

"Я хотел бы попросить секретаря Совета национальной безопасности и обороны нам предложить какое-то решение в случае, если мы все друг друга не услышим. Какое-то решение, проработанное со специалистами – с министром энергетики, с премьер-министром и с главой Нафтогаза. Какое-то решение, которое будет поддерживать именно людей, несмотря на то, в каком городе они живут и кто у них менеджер города", - подчеркнул Владимир Зеленский.