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В центре Одессы появится новый современный парк, - Горенюк

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Одесса, Пятница 29 октября 2021 16:50
В центре Одессы появится новый современный парк, - Горенюк Фото: в центре Одессы появится новый современный парк (facebook.com/sasha.goreniuk)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 29 октября, президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где принял участие в Конгрессе местных и региональных властей, на котором были представлены новые проекты города. В частности, Зеленский поддержал проект нардепа Александра Горенюка, и в центре Одессы появится современный парк Жанны Лябурб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.

Так, в 2019 году он сам, студия ландшафтной архитектуры KOTSIUBA и Space Odyssse Architects, выиграли с проектом этого парка всеукраинский конкурс Urban.Ist, где победили среди 82 команд. Два года нардеп искал финансирование и сейчас Владимир Зеленский поддержал инициативу.

В центре Одессы появится новый современный парк, - ГоренюкАлександр Горенюк

Горенюк отметил, что парк будет расположен в самом центре города: от военного спуска до Национального художественного музея.

"По размеру парк почти такой же, как Греческий и Стамбульский вместе взятые. Только у нас парк Одесский. Он должен связать "попсовые" туристические маршруты с другим центром, более тихим, но не менее прекрасным. Безбарьерность - приоритет №1. Учитывая на сложный рельеф и большие перепады, мы предусмотрели много комбинаций маршрутов для людей с инвалидностью", - делится Горенюк.

Известно также, что, кроме парка Жанны Лябурб, будут реконструировать Художественный музей им. Ройтбурда, филармонию, парк Шевченко, Французский бульвар и многие другие объекты Одессы.

Как сообщалось, ООО "Варда Плюс" построит в Одессе яхт-клуб стоимостью 55 млн евро, при этом, около 20% от этой суммы будет направлена на комплекс берегозащитных и противооползневых работ, а также на работы по инженерной защите территории и благоустройству набережной

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