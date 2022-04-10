UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэр Чернигова рассказал о жертвах и пропавших без вести: люди сгорели живьем

Фото: разрушенный Чернигов после обстрелов российской армии (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о том, что точное количество жертв в Чернигове установить не удастся, поскольку много местных жителей пропали без вести. Власти подозревают, что эти люди сгорели живьем в местах применения тяжелых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"У нас есть случаи, когда муж ждал жену, которая должна была выйти из больницы, он позвонил по телефону ей и сказал, что ждет у двери. Через минуту на это место упала авиабомба и этого человека нигде не нашли, даже останки. Мужчина сгорел", - рассказал Атрошенко.

Он также пояснил, что в радиусе поражения авиабомб поднимается очень высокая температура, и за считанные секунды сгорает все, что может сгореть.

"Мы видели это также на поврежденных автомобилях, где полностью выгорают все неметаллические части, а остается металл рыжего цвета с признаками очень высокой температуры горения. Таких случаев у нас много", - отметил он.

Мэр Чернигова также рассказал о том, что еще не всех людей вытащили из завалов, поэтому окончательная статистика будет позже. При этом он назвал общую цифру погибших в Чернигове - более 700 человек. Без вести пропавшими считаются 40 человек.

Атрошенко рассказал, что все тела сейчас похоронены, поскольку нет оборудования для длительного хранения тел.

"Определено место, где они похоронены. Процедурно мы постараемся установить личность", - заявил он.

Мэр также подчеркнул, что останки некоторых людей не идентифицированы, и для этого нужно сделать ДНК-тест. Экспертиза стоит дорого и сейчас в Чернигове нет возможности ее провести.

Напомним, Атрошенко заявил, что на восстановление разрушенного Чернигова понадобится не менее 4 лет.

Ранее под Черниговом в церкви нашли боеприпасы и тела мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЧернигов